Rusya'dan kıyameti kopartacak Afrin açıklaması!

Dün Suriye devlet televizyonu Beşar Esad'ın Afrin'e gireceğini açıklamıştı. Suriye devlet televizyonunun açıklamasından sonraSuriye rejiminden herhangi bir açıklama geldi.

Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin'deki durumla ilgili "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" dedi.

Afrin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla korunabileceğini söyledi.

Beşar Esad'ın PYD/'YPG'yle anlaştığı ve Afrin'e gireceği iddialarına Ankara'dan çok sert tepki gelmişti.

Bugün Suriye'de garantör ülke konumunda bulunan Rusya'dan bomba bir açıklama geldi.

SORUN DİREKT ÇÖZÜLEBİLİR: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Afrin'de yaşanan sorunun direkt oalrak Suriye hükümeti ile konuşulması durumunda çözülebileceğini belirten Lavrov, "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla korunabilir" sözlerini kullandı.

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