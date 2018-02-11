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Rusya'dan İsrail'e sert uyarı: Kesinlikle kabul edilemez

Rusya'dan İsrail'e sert uyarı: Kesinlikle kabul edilemez

Rusya, Suriye'deki büyük çaplı İsrail hava saldırılarının, Rus askerlerinin hayatlarını tehlikeye atmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 20:45 - Güncelleme: 11-02-2018 00:22

İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Suriye'deki saldırılar ve olayların gelişme biçiminden ciddi bir endişe duyuyoruz. Suriye topraklarındaki şiddetin azaltılmasında önemli bir faktör olan gerilimi azaltma bölgeleri içinde ve çevresinde gerginliğin artması tehlikesi de ayrı bir endişe konusu" ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusunun gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişini korumaya yönelik sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilen Rus Dışişleri açıklamasında, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı:

''Tüm tarafları itidalli olmaya ve Suriye'deki durumun daha da kötü hale gelmesine neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Suriye ile diğer bölge ülkelerinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne koşulsuz şartsız saygı duyulması gerektiği görüşündeyiz.''

'ASKERLERİMİZİN TEHLİKEYE ATILMASI KABUL EDİLEMEZ'

Rus Dışişleri açıklamasında şu vurgu yapıldı: ''Suriye’ye meşru hükümet tarafından terörle mücadeleyi desteklemesi için davet edilen Rus askerlerinin hayatlarına ve güvenliğine yönelik herhangi bir tehlike oluşturulması kesinlikle kabul edilemez.''

İsrail askerleri Filistinlilere ait okulu yıktı! Öğrenciler...İsrail askerleri Filistinlilere ait okulu yıktı! Öğrenciler...İsrail askerleri Filistinlilere ait okulu yıktı! Öğrenciler...İsrail askerleri Filistinlilere ait okulu yıktı! Öğrenciler...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne giren İran'a ait bir insansız hava aracını ve Suriye'de 4'ü İran'a ait 12 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mergen 11 Şubat 2018 00:03 ne toprak bütünlügü orası parçalanmanın arefesinde abd avrupa ve israilin hedefi bu. rusun derdi ne birde onu anlasak buradan söylüyorum bu savaş eninde sonunda asalet harbine dönecek tüm türk düşmanları saatini ayar etsin.

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