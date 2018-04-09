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Rusya'dan İsrail'e sert tepki! 'Kabul edilemez'

Rusya'dan İsrail'e sert tepki! 'Kabul edilemez'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistinlilere ayrım gözetmeksizin şiddet uyguladığını belirterek, bu durumun 'kabul edilemez' olduğunu duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 18:48 - Güncelleme: 09-04-2018 18:48

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı bugün 32'ye yükselmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu durumun 'kabul edilemez' olduğunu duyurdu.

Bu, Rusya’nın bugün İsrail hakkında yaptığı ikinci açıklama. Rusya, sabaha karşı 04.43'te Suriye’deki bir askeri havaalanına yapılan füze saldırısının arkasında İsrail’in olduğunu da duyurmuştu. Moskova'nın açıklamasına göre, Lübnan hava sahasındaki iki uçaktan ateşlenen sekiz füzeden beşi hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

Rusya'nın ardından açıklama yapan Şam rejimi de İsrail'in saldırıyı düzenlediğini belirtti. Beşar Esad, daha önce ABD'yi suçlamıştı.

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BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise 'sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan  İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

'Toprak Günü' olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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  • Misafir 09 Nisan 2018 18:57 Recep Tayyip ABD ve Rusya arasında sıkışıp kaldı!................

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