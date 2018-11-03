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Rusya'dan gerginlik yaratacak açıklama "Ticarete devam ediyoruz"

Rusya'dan gerginlik yaratacak açıklama "Ticarete devam ediyoruz"

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım uygulacağına yönelik kararına Rusya sert tepki gösterdi. ABD'ye rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerini devam ettireceklerini açıklayan Rusya "ABD'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." açıklamasında bulundu

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 16:56 - Güncelleme: 03-11-2018 16:56

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, nükleer silahsızlanma ve silah kontrolüne yönelik uluslararası yasal yolları tahrip etmek için attığı adımların, derin endişe ve hayal kırıklığıyla karşılandığı belirtildi.

YAPTIRIMLAR TEK TARAFLI
ABD'nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) güçlü bir darbe daha vurduğu kaydedilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan ve İran yaptırımlarında olduğu gibi üçüncü ülkeleri de ilgilendiren tek taraflı tüm yaptırımları reddediyoruz. Uzun dönemli deneyimlerimizin de gösterdiği üzere, baskı yaparak İran'ın imtiyazlarda bulunması sağlanamaz." görüşü dile getirildi.

ASIL AMAÇ NÜKLLER ANLAŞMA
Uluslararası kamuoyunun, yalnızca bir ülke tarafından atılan adımlarla diplomatik başarıların zarar görmesine izin vermemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya yöneliktir. ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek için gereken adımları atacağız. ABD'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının, 5 Kasım'dan itibaren yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Kasım 2018 17:40 bu yeni bir şey değil.. gerginliği kim uyduruyor?

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