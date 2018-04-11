Rusya'dan 'füzelerimiz geliyor' diyen Amerika'ya flaş yanıt

Amerika Başkanı Donald Trump twitter üzerinden yaptığı son dakika açıklamalarla ortalığı ateşe verdi. Trump'un "Hazır ol Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, hoş, yeni ve ''akıllı!'' olacaklar' lafıyla birlikte dolar fırlarken Moskova yönetimi de ayağa kalktı.

Açıklama sonrasında gözlerin çevrildiği Rusya'dan yanıt Dışişleri sözcüsünden geldi. Sözcü Mariya Zaharova açıklama için twitterı seçen Trump'a benzer bir kulvar üzerinden facebook hesabından yanıt verdi. Zaharova, "Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" diye yazdı.

ABD'NİN ASIL NİYETİ BU MU? : Zaharova mesajına şöyle devam etti: "Bu arada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uyarıyor. Bölgeye atılacak füzeler kimyasal silah kullanıldığına dair tüm kanıtları yok edebileceğini söylüyor. Belki de plan zaten kimyasal provokasyonun izlerini silmek. Böylece müfettişler yerde artık hiçbir şey bulamayacak".

DONALD TRUMP TWITTERDAN NE YAZDI?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Suriye konusunda zıtlaştığı Rusya'ya hitaben 2 twit attı. İlk twitinde Trump şunları yazdı;

-''Rusya Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, hoş, yeni ve ''akıllı!'' olacaklar.''

TRUMP'TAN İKİNCİ TWIT

ABD Başkanı Trump, 'füzelerimiz geliyor" tweetine Rusya'nın verdiği cevap üzerine ikinci bir paylaşım daha yaptı. Trump, "Rusya'nın Rusya'yla ilişkimiz şimdiye dek olduğundan daha kötü ve bu Soğuk Savaş dönemini de içeriyor" diyen Trump, Rusya ekonomik olarak ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu savunan Trump, "Bu da yapılması çok kolay olacak bir şey. Silah yarışını durdurun" dedi.