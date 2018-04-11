  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVİlk 2’si çok beğenildi, 3.’sü geliyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rusya'dan 'füzelerimiz geliyor' diyen Amerika'ya flaş yanıt

Rusya'dan 'füzelerimiz geliyor' diyen Amerika'ya flaş yanıt

RUSYA ile Amerika arasında savaş çıktı çıkacak. ABD başkanı Donald Trump'tan gelen son dakika mesaj Moskova'yı ayağa kaldırdı. Trump'ın 'Hazır ol 'Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, hoş, yeni ve ''akıllı!'' olacaklar'' lafına Dışişleri cevap verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-04-2018 15:04 - Güncelleme: 11-04-2018 15:14

Amerika Başkanı Donald Trump twitter üzerinden yaptığı son dakika açıklamalarla ortalığı ateşe verdi. Trump'un "Hazır ol Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, hoş, yeni ve ''akıllı!'' olacaklar' lafıyla birlikte dolar fırlarken Moskova yönetimi de ayağa kalktı.

Açıklama sonrasında gözlerin çevrildiği Rusya'dan yanıt Dışişleri sözcüsünden geldi. Sözcü Mariya Zaharova açıklama için twitterı seçen Trump'a benzer bir kulvar üzerinden facebook hesabından yanıt verdi. Zaharova, "Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" diye yazdı.

ABD'NİN ASIL NİYETİ BU MU? : Zaharova mesajına şöyle devam etti: "Bu arada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uyarıyor. Bölgeye atılacak füzeler kimyasal silah kullanıldığına dair tüm kanıtları yok edebileceğini söylüyor. Belki de plan zaten kimyasal provokasyonun izlerini silmek. Böylece müfettişler yerde artık hiçbir şey bulamayacak".

DONALD TRUMP TWITTERDAN NE YAZDI?
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Suriye konusunda zıtlaştığı Rusya'ya hitaben 2 twit attı. İlk twitinde Trump şunları yazdı;

-''Rusya Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, hoş, yeni ve ''akıllı!'' olacaklar.''

TRUMP'TAN İKİNCİ TWIT

ABD Başkanı Trump, 'füzelerimiz geliyor" tweetine Rusya'nın verdiği cevap üzerine ikinci bir paylaşım daha yaptı. Trump, "Rusya'nın Rusya'yla ilişkimiz şimdiye dek olduğundan daha kötü ve bu Soğuk Savaş dönemini de içeriyor" diyen Trump, Rusya ekonomik olarak ABD'nin yardımına ihtiyacı olduğunu savunan Trump, "Bu da yapılması çok kolay olacak bir şey. Silah yarışını durdurun" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rusya'dan 'füzelerimiz geliyor' diyen Amerika'ya flaş yanıt haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SES 11 Nisan 2018 16:49 Rusya ve ABD kapışır. Müslüman ülkede silahlar denenir.Birlikte gövde gösterisi yapılır.Sonra silahları satmak için siparişler alınır. Olanda piyonlara ve müslüman ülkelere olur.GÖREYİM KENDİ TOPRAKLARINDA SAVAŞ ÇIKARIP İTİŞİP KAKIŞTIKLARINI

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro