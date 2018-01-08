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Rusya'dan flaş saldırı açıklaması! 13 İHA ile...

Rusya'dan flaş saldırı açıklaması! 13 İHA ile...

Rusya, Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine yapılan saldırı girişimi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Saldırı girişimlerinde 13 İHA'nın kullanıldığı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 19:04 - Güncelleme: 08-01-2018 19:04

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye'deki militanlar 6 Ocak gecesi Rus birliklerinin konuşlandığı Hmeymim üssüne 10, Tartus'taki donanma üssüne de 3 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu. 

Rus elektronik harp birlikleri, 6 İHA'nın kontrolünü ele geçirirken 7 İHA da 24 saat teyakkuzda bulunan Rus hava savunma birliklerine ait Pantsir-S füze kompleksleriyle imha edildi.

"YARALI ASKER VE MADDİ ZARAR YOK"

Bakanlık, saldırı girişimleri sırasında Rus askerlerin yaralanmadığını ve üslerde maddi zarar oluşmadığını, üslerin işlevlerini olağan şekilde yerine getirmeye devam ettiğini de vurguladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2018 21:03 Gercek savaş ortamında geliştirilen tarus ve savunma sistmler her vakit doğru tarus ve savunma sistemleri geliştirilmiştir...tarihte boyle idi bugun de geçerli...kendin pişir kendin ye..

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