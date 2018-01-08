Rusya'dan flaş saldırı açıklaması! 13 İHA ile...

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye'deki militanlar 6 Ocak gecesi Rus birliklerinin konuşlandığı Hmeymim üssüne 10, Tartus'taki donanma üssüne de 3 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu.

Rus elektronik harp birlikleri, 6 İHA'nın kontrolünü ele geçirirken 7 İHA da 24 saat teyakkuzda bulunan Rus hava savunma birliklerine ait Pantsir-S füze kompleksleriyle imha edildi.

"YARALI ASKER VE MADDİ ZARAR YOK"

Bakanlık, saldırı girişimleri sırasında Rus askerlerin yaralanmadığını ve üslerde maddi zarar oluşmadığını, üslerin işlevlerini olağan şekilde yerine getirmeye devam ettiğini de vurguladı.