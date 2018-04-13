RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerini 2019 sonuna doğru göndereceklerini söyledi.
Gazetecilerin Türkiye’ye S-400 sevkiyatının ne zaman başlayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Kojin "2019 sonuna yaklaşırken" ifadesini kullandı. Kojin, sevkiyatın 2019 ortasında yapılabileceği iddialarını da doğrulamadı.
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını belirtmişti.
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YORUM YAZIN Rusya'dan flaş S-400 açıklaması! Ne zaman teslim edecekler?.. haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
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