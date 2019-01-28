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Rusya'dan flaş İdlib açıklaması! Türkiye ile birlikte...

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması! Türkiye ile birlikte...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rusya ile İdlib'deki sorunların üstesinden gelmek için muhtemel yollar üzerinde çalıştığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 19:26 - Güncelleme: 28-01-2019 19:26

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye meselesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye meselesinde birçok önemli konunun çözüldüğünü belirten Lavrov, aynı zamanda birçok önemli konunun da müzakere masasında olduğunu dile getirdi.

İdlib'deki sorunları aşmak için Türkiye'nin Rus ordusu ile çalıştığını anlatan Lavrov, şunları kaydetti:

"İdlib'de terör yuvasının varlığını sürdürdüğü açık bir gerçektir. Evet, güvenli bölge etrafında silahsızlandırılmış bölge oluşturulması da dahil olmak üzere, Rus-Türk, İdlib anlaşmasıyla öngörülen eylemleri gerçekleştirmeyi sürdürmeye hazırız. Ancak şimdi Nusra ve onun yeni reenkarnasyonu-Heyet Tahrir Şam oraları ele geçirdi. Tabii ki ele geçirilen bu bölgenin bir kısmı, İdlib güvenli bölge sorununu çözme konusunda yapılan anlaşmalara uygun değil. Türk meslektaşlar, Rus ordusuyla birlikte, bu durumun üstesinden gelmek için muhtemel yollar üzerinde çalışıyorlar. Ancak herkes terör yuvasının orada kalamayacağını, orada kalıcı olamayacağını biliyor."

"ACİL ADIMLAR GEREKTİRİYOR"

Lavrov, Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Suriye-Türkiye sınırındaki güvenlik problemi ABD'nin bu bölgelerden kendisine bağlı özel kuvvetlerini, askeri danışmanlarını ve birliklerini çekmesi kararıyla ortaya çıktı. Tabii ki, bu durum orada bir boşluk doğmaması için acil adımlar gerektiriyor" diye konuştu.

Türkiye ve Suriye'nin 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'nı bu amaçlarla kullanabilmesinin mümkün olabileceğine işaret eden Lavrov, Esed rejiminin de son zamanlarda sınır güvenliğini sağlamak için bu anlaşmaya dayanarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren bir açıklama yaptığını aktardı.

"DOĞRU BİR ADIM ATILMALIDIR"

Lavrov, "Tabii ki, bu sınır operasyonunun tek görevi güvenlik olmalıdır. Ve elbette, sorunun en güvenilir ve sürdürülebilir çözümüne yönelik, Suriye hükümetinin yeniden kontrolünü sağlayacağı toprakların bu kısmına doğru bir adım atılmalıdır. Aynen Suriye'nin diğer bölgelerinde gerek olduğu gibi" dedi.

Suriye'de herhangi bir görevi diğerinden daha öncelikli hale getirmenin imkansız olduğunu vurgulayan Lavrov, Suriye’de terör ocaklarının ortadan kaldırılması, sınırdaki güvenlik problemlerinin önlenmesi, insani yardımın genişletilmesi ve mültecilerin dönüşü için gereken şartların yaratılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

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