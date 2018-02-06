Rusya'dan flaş açıklama! Türkiye'den yardım istedik

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristler tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus savaş uçağıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'in hava sahasında 3 Şubat'ta taşınabilir bir uçaksavar füzesi ile teröristler tarafından düşürülen Su-25 uçağının tüm parçalarının bulunup ele geçirilmesi konusunda yardım etmesi için Türk tarafına bir talep iletti" deniliyor.

Açıklamaya göre ayrıca, Rus askeri uzmanlar, cihatçıların uçağı düşürmek için kullandığı taşınabilir uçaksavar füzesinin tipinin, üretim yerinin ve Suriye'ye nasıl gittiğinin belirlenmesi için uçağın motorlarının parçalarının ele geçirilmesiyle özellikle ilgileniyor.

GÜVENLİĞİ TÜRKİYE ÜSTLENMİŞTİ: Rusya, Türkiye ve İran tarafından İdlib'de oluşturulmasına karar verilen gerilimi azaltma bölgesinde güvenliğin sağlanmasını Türkiye üstlenmişti.

İdlib'de düşürülen Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.

PİLOTA RUS KAHRAMANI NİŞANI VERİLDİ

Filipov'a ölümünden sonra Rusya Kahramanı nişanı verilmişti. Bu arada uçağın düşürülmesini El Nusra bağlantılı cihatçı bir grup olan Heyet Tahrir el Şam üstlenirken, Suriye istihbarat servislerinin Filipov'un cesedinin cihatçıların elinden kurtarılması için çalışmaları sürüyor.

DÜŞÜRÜLEN İLK SAVAŞ UÇAĞI OLDU

Öte yandan Filipov'un pilotu olduğu Su-25 uçağı, Rusya'nın Suriye'de hava operasyonları düzenlediği Eylül 2015'ten bu yana bu ülkede muhalifler düşürülen ilk savaş uçağı olarak kayıtlara geçti.