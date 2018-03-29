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Rusya'dan flaş açıklama! Türkiye sorumlu davrandı

Rusya'dan flaş açıklama! Türkiye sorumlu davrandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AB ile çeşitli ortaklıklar konusunda müzakere aşamasında olan pek çok ülkenin aksine, Türkiye'nin, 'Skripal vakası' gerekçesiyle İngiltere'yle dayanışma adına Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 16:28 - Güncelleme: 29-03-2018 16:28

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ile çeşitli ortaklıklar konusunda müzakere aşamasında olan pek çok ülkenin aksine, Türkiye'nin, 'Skripal vakası' gerekçesiyle İngiltere'yle dayanışma adına Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Londra’nın Rus diplomatların eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’ya konsolosluk erişimine izin vermeyerek uluslararası normları açık açık ihlal ettiğini söyledi.Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İNGİLTERE ULUSLARARASI NORMLARI İHLAL EDİYOR: "Rus temsilcilerin yaralı Rus vatandaşlarına erişimine engel olunduğunu görüyoruz. "Böylelikle, İngiltere açık açık uluslararası normları özellikle 1968 tarihli iki taraflı konsolosluk anlaşmasını ihlal ediyor.

LONDRA KANIT SUNMADI

"Bu belgenin 36. maddesi konsolosluk yetkilisinin kendi yetki bölgesinde kendi vatandaşı ile görüşmesini, ona tavsiyeler vermesini ve her türlü desteği sağlamasını ön görüyor. "Londra şuana kadar hiçbir kanıt sunmadı ve yaşananların bir resmini çizmedi. "Bir kez daha altını çizmek istiyorum; Rusya tarafının bu olayla hiçbir ilgisi yok ve Londra’dan bize gelen hiçbir resmi bilgi yok."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • levent 29 Mart 2018 17:17 adamsın putin....ab ye karşı asya birliği

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