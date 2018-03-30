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Rusya’dan flaş açıklama! Halk ayaklandı

Rusya’dan flaş açıklama! Halk ayaklandı

Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, Rakka kentinde su sorununun olduğunu ve Suriyelilerin Rakka'nın El Mansur yerleşim biriminde ABD'nin desteklediği silahlı gruplara karşı ayaklandığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 15:13 - Güncelleme: 30-03-2018 15:13

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Suriye’nin Rakka kentinde durumun kritik olduğunu, kent yakınlarında ABD destekli silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde, halkın ayaklanmaya başladığını belirtti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, "Neredeyse 95 bin kişinin geri döndüğü Rakka'da altyapılar tamamen yıkılmış durumda. Kent sakinleri toplumsal hizmetlere ulaşamıyor. Kentte yalnızca bir hastane ve doğumevi çalışır durumda" dedi.

Sputnik'e göre, Rakka kentinde su sorununun olduğunu belirten Rudskoy, Suriyelilerin Rakka'nın El Mansur yerleşim biriminde ABD'nin desteklediği silahlı gruplara karşı ayaklandığını da söyledi.

YEREL HALK ARASINDA RAHATSIZLIK YARATIYOR: Rudskoy, YPG ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri ve ABD tarafından görevlendirilen yerel yetkililerin insani anlamdaki sorunları çözemediklerini vurgularken, “Bölgedeki halk baskı ve cezalarla karşı karşıya kalıyor, zaruri yer değiştirmeler yaşanıyor. Bu da yerel halk arasında büyük bir rahatsızlık oluşturuyor" ifadelerini de kullandı.

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  • tacettin 30 Mart 2018 16:43 akılları başlarına geldi şükür

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