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Rusya'dan flaş açıklama: 'Görüşmeye açığız'

Rusya'dan flaş açıklama: 'Görüşmeye açığız'

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya'nın daha önce devlet başkanlarının kararlaştırdıkları üzere ABD ile görüşme hazırlıklarına devam edildiğini söyleyerek, "Rus tarafı Amerika ile görüşmeye açık" dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 22:43 - Güncelleme: 28-03-2018 22:43

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ABD Başkanı Donald Turmp ile kararlaştırdıkları üzere görüşme hazırlıklarına devam edildiğini, fakat Washington'dan herhangi bir bilgi almadıklarını bildirdi.

"ABD İLE GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ"

İHA'nın aktardığına göre, Peskov, "Şu anda, ABD tarafından Rus diplomatları sınır dışı etmek için alınan kararların zeminine karşı ve ABD'nin Başkan tarafından yapılan açıklamaları uygulamaya hazır olup olmadığı konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu ABD'li meslektaşlarımıza bağlı, fakat Rusya tarafı ABD ile görüşmeye açık" dedi.

"RUSYA FAYDALI İLİŞKİLER GELİŞTİRMEYE HAZIR"

Peskov, Putin'in bu konudaki duruşunu hatırlatarak, "Rus tarafı, rakiplerimiz ve ortaklarımızla olduğu kadar, ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerle karşılıklı güvene dayalı olarak faydalı ilişkiler geliştirmeye hazır" şeklinde açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın, seçim zaferini tebrik etmek için Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde liderlerin dışişleri bakanlarına aralarındaki görüşmenin hazırlıkları için talimat verme konusunda anlaştıklarını görüşmenin tarihi konusunda net bir karar almadıklarını söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 22:59 Ruslar hep blöf peşindeler. Kim ne derse desin ABD Ruslardan 50 sene önde. Turkiyeden 150 sene önde. Avrupadan 25 sene önde. Arabistandan ise 400 sene önde.

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