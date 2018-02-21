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Rusya'dan Esed'e flaş Afrin çağrısı!

Rusya'dan Esed'e flaş Afrin çağrısı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin'le ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Esad'a çağrıda bulunan Lavrov, "Suriye Kürtlerle diyalog kurmalı" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 16:22 - Güncelleme: 21-02-2018 16:22

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TSK ve ÖSO gruplarının Suriye'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Suriye'deki Kürt nüfusun bir kısmının bir süre önce özerklik açıklaması yapması, çözüme katkı sunmadı. ABD ve uluslararası koalisyonun Kürtlerin özerkliğine destek vermek ve Şam'a bağlı olmadığı belirtilen bölgelerde yerel yönetimler kurulmasını desteklemek için attığı adımlar da çözüme katkı sunmadı" dedi.

''KÜRTLERLE DİYALOG KURMALI''
Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çağrıda bulunan Lavrov, "Suriye Kürtlerle diyalog kurmalı" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • ses 21 Şubat 2018 17:40 Kürtlere özerklik, sonra referandum. Sonra BM ye git biz ayrıldık diye teşcillendir. Irak aynı. Türkiye içinde aynı çaba. Türkiye bu oyuna gelmemelidir. Bütünlük özerksiz sağlanmalıdır

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