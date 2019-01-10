Rusya'dan dolar adımı rezervlerini eritti

RUSYA ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle ekonominin dolara bağımlılığını azaltmak için çabalarını sürdürmeye devam ediyor.

Rusya Merkez Bankası'nın yayınladığı son çeyrek dönem raporuna göre banka, 100 milyar dolarlık rezervini çeşitli para birimlerine çevirerek Mart-Haziran 2018 döneminde doların Rus dış rezervlerindeki payını 43.7'den 21.9'a düşürdü.

Dolar rezervinden aktarılan fonlarla euro rezervi yüzde 32, yuan rezervi yüzde 14.7, pound rezervi yüzde 6.3, yen rezervi yüzde 4.5, Kanada doları yüzde 2.3 ve Avustralya doları yüzde 1 artırıldı.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Bu arada Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Aralık 2018'de Rusya-Çin ticaret hacminin 100 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Bu rakamı tarihi rekor olarak niteleyen Gao, bu rakamları daha yukarı çekmek için çalışmaya hazır olduklarını altını çizdi.

RUSYA’DAN DOLAR İÇİN 4 AŞAMALI PLAN

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.