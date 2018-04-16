Rusya'dan da Macron'a tokat gibi Türkiye yanıtı!

Ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi füzelerle vurarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye'ye yönelik saldırının Rusya ve Türkiye'yi (birbirinden) ayırmadı" dedi.

Fransa lideri Macron'un, cumartesi sabahı Suriye'nin hedef alındığı operasyonu Türkiye'nin desteklemiş olması, Rusya'nınsa kınamasına gönderme yaparak, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" ifadelerini kullanması Peskov'a soruldu.

Peskov Macron'un ifadelerini değerlendirmesi istenince, "Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: "En önemlisiyse, bu farklılıklar, büyük ekonomik projeler ve diğer çeşitli projelerde işbirliğimizi pek çok açıdan geliştirmemize yansımıyor."

İLK YANIT TÜRKİYE'DEN GELMİŞTİ

Daha önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da benzer bir açıklama gelmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le ortak basın toplantısında Macron'un ifadelerini değerlendiren Çavuşoğlu, "Farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya'yla ilişkilerimiz Macron'un sözleriyle bozulacak değil" demişti.