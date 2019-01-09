Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması 'Çok yakında'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gideceği açıklaması sonrası Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'in açıklamasında Erdoğan'ın görüşmeler için çok yakında Rusya'ya gideceği fakat net bir tarihin belirlenmediği belirtildi.

Suriye'nin İdlib bölgesi için eylül ayında anlaşan iki tarafından ABD'nin çekilme kararının ardından atılacak adımları ele alması bekleniyor.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş açıklamalar 'Erdoğan Rusya'ya gidecek'