Rusya'dan çok sert çıkış! Ajan krizi sürüyor!

RUSYA Dışişleri Bakanı Lavrov İngiltere ve ABD ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Sputnik'in haberine göre Moskova'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdül Hasan Mahmud Ali ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, İngiltere ve ABD'nin başı çektiği bir dizi Batılı ülkenin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi gerekçesiyle Rus diplomatları sınırdışı etmesini değerlendirdi.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN DAHA KÖTÜ: Günümüzde Rusya'nın ABD, İngiltere ve diğer ülkelerle ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soğuk Savaş döneminde bile kuralların olduğunu, söz konusu ülkelerin ise edep kurallarını terk ettiğini belirtti.

O DÖNEMDE BİLE BAZI EDEP KURALLARI VARDI: Lavrov, "Soğuk Savaş hakkında çok şey konuşuluyor. Günümüzdeki durumun klasik Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğu da konuşuluyor. Zira o dönemde bazı kurallar vardı, edep kuralları uygulanırdı. Ancak bugün başta İngiltere, ABD ve onları körü körüne takip eden Batılı partnerlerimiz, tüm edep kurallarını terk ederek aleni yalana ve dezenformasyona yöneldi" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da zehirleme vakasında İngiliz istihbarat servisleri ile hükümetinin parmağı olabileceğini ima etti.

Lavrov düzenlediği bir basın toplantısında, Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinin sebeplerine ilişkin bir soru karşısında, "Başka açıklamalar da var. Bunun (eski Rus ajan ve kızını zehirlemenin), öldürme yetkilerini kullanma biçimleriyle bilinen İngiliz istihbarat servislerinin çıkarlarına tamamen uygun olduğunu söyleyen uzmanlar var" dedi.

SEÇMENLERİ KARŞISINDA HOŞ OLMAYAN BİR DURUMA DÜŞTÜ: Rus Dışişleri Bakanı'na göre ayrıca, 'Skripal ile kızını zehirlemenin, Brexit konusundaki sözlerini yerine getirmemesi nedeniyle seçmenleri karşısında hoş olmayan bir duruma düşen İngiliz hükümetinin çıkarları için uygun olduğu da söylenebilir.' Diğer taraftan Lavrov, 'zehirleme vakasında sadece bir tarafın parmağının olabileceği, bunun da Rusya olduğu' şeklindeki iddialar için de şunları söyledi: "Bunun ardında bir dizi sebep olabilir. Bunların hiçbiri bir kenara itilemez. Ciddi uzmanlar, bir dizi ülkenin ciddi hükümet yetkilileri bunları kenara itmiyor. Kamuoyu önünde akıllarındaki soruları soruyorlar."

İNGİLİZ MESLEKTAŞLARIMIZ OYUN OYNAMAYA BAŞLADI: Bu soruların hepsine cevap vermekten kaçınmanın mümkün olmayacağını söyleyerek devam eden Lavrov, şu vurguyu yaptı: "Zira bu soru işaretleri apaçık ortada. O kadar ortada ki İngiliz meslektaşlarımız oyun oynamaya başladı. Tüm somut olayların açıklanması ve gerçeğin ortaya çıkması için ısrarcı olmaya devam edeceğiz."

Daha önce Rus devlet yetkilileri, Rusya'nın, Skripal ve kızını zehirlemek için hiçbir sebebi olmadığını defalarca söylemişti. Fakat buna karşın İngiltere ve Londra'nın dayanışma çağrılarına yanıt veren müttefikleri deyim yerindeyse faturayı Moskova'ya kesmekte gecikmedi. Nitekim İngiltere ve ABD'nin başını çektiği pek çok ülke bir dizi Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. Rusya da bu ülkelere misilleme olarak kendine yaptırım uygulayan ülkelerin bazı diplomatik personellerini sınırdışı edecek.

İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmesi vakasıyla ilgili İngiliz hükümeti herhangi bir kanıt göstermeden Rusya'yı suçlamıştı.