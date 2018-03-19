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Rusya'dan çok sert açıklama! Hesabını verecekler

Rusya'dan çok sert açıklama! Hesabını verecekler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus çifte casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de öldürülmesi konusunda Rusya'yı işaret eden Londra'nın, eninde sonunda dayanağı olmayan bu suçlamasının hesabını vermek zorunda kalacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 16:53 - Güncelleme: 19-03-2018 16:53

Sputnik'in aktardığına göre Peskov bugünkü basın toplantısında, İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart'ta zehirlenen Skripal ve kızı hakkında aldığı bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Gene söylüyorum: İngiltere'nin, dayanağı olmayan bu suçlamalarının hesabını eninde sonunda vermesi gerekecek. Ya bu suçlamaları bazı kanıtlarla destekleyecekler ya da gereken özrü dilecekler."

Kremlin Sözcüsü, Londra'nın, Skripal ve kızına yönelik cinayet girişimden Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddialarını da 'açıklanması zor, dayanağı olmayan bir iftira' olarak niteledi.

Peskov ayrıca, suçlamalar ardından Moskova ve Londra arasında yaşanan diplomatik krizi tanımlarken, 'Batı ile ilişkilerin kötüleşmesi' ifadesini kullanmayı tercih etmeyeceğini söyledi.

PUTİN'DEN İNGİLTERE'YE! SAÇMALIK: Rusya'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin açık ara galibi olan ve altı yıllık dördüncü başkanlık dönemini garantileyen Rus lider Vladimir Putin, seçimlerdeki zaferinin kesinleşmesi ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'deki cinayet girişiminin ardında Rusya'nın olduğunu düşünmenin 'saçmalık' olduğunu söylemişti.

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