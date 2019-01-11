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Rusya'dan çekilme açıklaması 'ABD'nin çıkacağından emin değiliz'

Rusya'dan çekilme açıklaması 'ABD'nin çıkacağından emin değiliz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi. Zaharova, ABD'nin Suriye'de kalmak için bahane aradığını ve bu ülkeden çıkacaklarına da emin olmadıklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 14:47 - Güncelleme: 11-01-2019 14:47

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi.

Aralık sonunda ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı Suriye’den çekilme kararını hatırlatan Zaharova, bölgede Kürt gruplarının Suriye hükümeti ile diyalog kurmasının önem taşıdığını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre bakanlık sözcüsü Mariya Zaharova, şu ifadeleri kullandı: "Zira Kürtler, birçok kez dile getirdiğimiz gibi, Suriye toplumunun önemli bir parçası ve Kürtlerin bulunduğu bölgelerin yeniden Suriye hükümetinin kontrolüne girmesi, Suriye'nin komşularına yönelik güvenlik risklerini ortadan kaldıracak.”

İDLİB'TE SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGE
Öte yandan Zaharova, Rusya ve Türkiye arasında 17 Eylül 2018'de yapılan İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasına yönelik anlaşmaya bağlılıklarını koruduklarını da sözlerine ekledi.  Ateşkes rejiminin bozulmasına izin verilmemesinin ve radikal oluşumlar ile ağır silahların silahsızlandırılmış bölgeden çıkarılmasının önemli olduğunu kaydeden Zaharova, söz konusu bölgenin geçici nitelikte olduğunu ifade etti.

RUSYA’NIN ENDİŞESİ
Zaharova, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde binin üzerinde ateşkes ihlali tespit edildiğini ve Rusya'nın bundan endişe duyduğunu aktararak, bu durumun gerilimi azaltma bölgesinin binlerce El Nusra militanının sığınma noktası haline gelmesine yol açmaması gerektiğini vurguladı.

ABD KALMAK İÇİN BAHANE ARIYOR
Zaharova, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasına rağmen, bu ülkede kalmak istediği izleniminin oluştuğunu söyledi. Zaharova, "İlk olarak Trump'ın Twitter mesajlarını, ikinci olarak da Twitter'da mesaj yayınlandıktan hemen sonra yapılan yorumları esas alarak çıkarımda bulunuyoruz. Bugün itibarıyla, çekilmelerine rağmen kalmak için bahane aradıkları izlenimi oluştu" dedi.

ÇIKACAKLARINDAN EMİN DEĞİLİM
Bundan dolayı ABD'nin Suriye stratejisini görmek istediklerini ve uluslararası toplumun bunu bilmeye hakkı olduğunu kaydeden Zaharova, "Washington'ın resmi stratejisini görmediğimiz için onların Suriye'den çıkacağından sizin kadar emin değilim" diye ekledi.

Suriye'den çekilme başlandı ABD ekipmanlarını topluyor

 

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