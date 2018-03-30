Rusya'dan Avrupa ülkelerine misilleme geldi! Hepsi kovuldu

Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı.
Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.
İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.
MOSKOVA'NIN SINIR DIŞI EDECEĞİ DİPLOMATLAR: Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:
İtalya: 2 diplomat
Finlandiya: 1 diplomat
Polonya: 4 diplomat
Litvanya: 3 diplomat
Hollanda: 2 diplomat
Letonya: 1 diplomat
İsveç: 1 diplomat
Estonya: 1 askeri ataşe
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