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Rusya'dan Avrupa ülkelerine misilleme geldi! Hepsi kovuldu

Rusya'dan Avrupa ülkelerine misilleme geldi! Hepsi kovuldu

İngiltere ve Rusya arasında yaşanan ve 21 ülkenin Rusya'ya savaş ilan etmesine yol açan ajan krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya Avrupa ülkelerine misilleme yaptı. Moskova'da tüm Batılı ülkelerin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya, İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıdı. Ayrıca İtalyan ve Finlandiyalı diplomatlar ülkeden kovuldu.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 16:15 - Güncelleme: 30-03-2018 16:15

Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı.

Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.

İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.

MOSKOVA'NIN SINIR DIŞI EDECEĞİ DİPLOMATLAR: Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:

İtalya: 2 diplomat

Finlandiya: 1 diplomat

Polonya: 4 diplomat

Litvanya: 3 diplomat

Hollanda: 2 diplomat

Letonya: 1 diplomat

İsveç: 1 diplomat

Estonya: 1 askeri ataşe

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 16:40 Rusya kaybedecek Avrupa rusyaya ihtiyacı yok

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