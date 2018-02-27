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Rusya'dan ateşkes ve Esed rejimi açıklaması

Rusya'dan ateşkes ve Esed rejimi açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun da geçici ateşkese uyacağını bildirdi

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 21:09 - Güncelleme: 27-02-2018 00:18

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun insani molaya uyacağını açıkladı. Doğu Guta'da binlerce sivili öldüren Esad rejimi, hasta ve yaralıların bölgeden çıkışına izin verecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatı vermişti.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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