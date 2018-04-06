Rusya'dan Akkuyu açıklaması! Yatırımcı bulamazsak...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Akkuyu nükleer santralinin temel atma töreni gerçekleştirilmesinin ardından, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Ankara'nın nükleer enerji alanında planlarını büyütmesi halinde yeni nükleer santraller yapmak isteyeceklerini söyledi.

Gazetecilere konuşan Novak "Nükleer santral hacmini büyütmek isterlerse, bu yönde niyetimizi belirtiriz. Türkiye önüne yeni planlar koyarsa, bizim de bunda yer alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Novak, Türkiye'nin Akkuyu'nun yanı sıra Japonya ile işbirliğiyle Sinop'ta da bir başka nükleer santral inşa etmek istediğini de hatırlattı.

'PROJENİN DURAKSAMAMASI İÇİN YETERİNCE YATIRIM VAR'

Novak, Akkuyu için yatırımcı bulmadaki gecikmenin projenin inşaatını etkilemeyeceğini, halihazırda 3 milyar dolarlık yatırım olduğunu ve bu paranın inşaatın gerçekleşmesi için yeterli olduğunu vurguladı.

Novak, gazetecilerin yatırımcı arayışında meydana gelebilecek gecikmenin projeyi etkileyip etkilemeyeceği yönündeki sorusuna "Hayır, etkilemez. Halihazırda 3 milyar dolarlık yatırım var. Yani projenin gerçekleştirilmesi için kaynak ayrıldı. Bu sürecin duraksamadan ilerlemesi, inşaatın devam etmesi için çok yeterli" yanıtını verdi.

BAŞKA YATIRIMCI BULAMAZSAK KENDİMİZ YAPARIZ

Novak, geçtiğimiz günlerde Mersin'de temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili "Başka bir yatırımcı bulamazsak da Akkuyu Nükleer Santrali'ni kendimiz tamamlayabiliriz" açıklamasını yaptı.

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