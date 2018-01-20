Rusya'dan Afrin'deki askerlerle ilgili açıklama

BBC Türkçe'nin haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

‘Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?’ sorusuna yanıt veren Lavrov, “Afrin'deki güçlerimizi çektiğimize yönelik haberlerin gerçekle alakası yok” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Anadolu Ajansının haberine göre aynı açıklamada "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor" yorumumda da bulundu.

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