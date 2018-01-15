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Rusya'dan Afrin ve Türkiye yorumu

Rusya'dan Afrin ve Türkiye yorumu

ABD'nin Suriye'de terör ordusu kurma kararını yorumlayan Rus uzmanlar, terör örgütü PYD/YPG'nin bölgeyi kontrol altına almasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini belirtti

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 20:33 - Güncelleme: 15-01-2018 20:33

Russia Today'e (RT) demeç veren Rus askeri uzman Viktor Baranets, Türkiye'nin Kürt güçlerin Suriye'nin kuzeyini kontrol altına almasına müsaade etmeyeceğini söyledi.

Baranets, "Burada Türk faktörü de rol oynuyor. ABD'liler hangi Kürtlerle anlaşma yapmaları gerektiğine karar veremiyor: Erdoğan'a karşı savaşanlarla mı, yoksa Esad'a karşı savaşanlarla mı? Washington, PYD kartını oynamaya çalışıyor ve sınır güvenlik güçleri, Erdoğan'ın sınırı geçip halen egemen devlet hayali kuran Kürtleri düzene koymasını engelleme amacı taşıyor" dedi.

 "ABD, FIRAT'IN DOĞUSUNDA KALMAK İSTİYOR"

Rusya hükümetine ait Finans Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Departmanı'ndan Doçent Gevorg Mirzayan da ABD'nin Türkiye'nin uyarılarını dikkate almamasını Washington'un koyduğu hedeflere odaklanmasıyla açıkladı.

Mirzayan şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Fırat Nehri'nin doğusunda PYD'nin kontrol ettiği bölgede kalmaya çalışıyor. Şu anda Demokratik Suriye Güçleri (DSG), ABD'nin güvenebileceği tek güç durumunda. Bu planlar, sadece Suriye'yle ilgili değil. ABD, Suriye'de bir sıçrama tahtası kurarak komşu ülkeler Türkiye, İran ve Irak'ı da etkilemeyi hedefliyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2018 00:08 kimse kelime oyunu yapmasin gercekte kim kime dusman kim kimin insani hak ve hürriyetlerini gasp etmiş kim zalim ve faşist hersey gün gibi ortadadir. Ama su bir gerçek allah mazlumdan yana. Zalimi ise kahreder.

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