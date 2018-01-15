Rusya'dan Afrin ve Türkiye yorumu

Russia Today'e (RT) demeç veren Rus askeri uzman Viktor Baranets, Türkiye'nin Kürt güçlerin Suriye'nin kuzeyini kontrol altına almasına müsaade etmeyeceğini söyledi.

Baranets, "Burada Türk faktörü de rol oynuyor. ABD'liler hangi Kürtlerle anlaşma yapmaları gerektiğine karar veremiyor: Erdoğan'a karşı savaşanlarla mı, yoksa Esad'a karşı savaşanlarla mı? Washington, PYD kartını oynamaya çalışıyor ve sınır güvenlik güçleri, Erdoğan'ın sınırı geçip halen egemen devlet hayali kuran Kürtleri düzene koymasını engelleme amacı taşıyor" dedi.

"ABD, FIRAT'IN DOĞUSUNDA KALMAK İSTİYOR"

Rusya hükümetine ait Finans Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Departmanı'ndan Doçent Gevorg Mirzayan da ABD'nin Türkiye'nin uyarılarını dikkate almamasını Washington'un koyduğu hedeflere odaklanmasıyla açıkladı.

Mirzayan şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Fırat Nehri'nin doğusunda PYD'nin kontrol ettiği bölgede kalmaya çalışıyor. Şu anda Demokratik Suriye Güçleri (DSG), ABD'nin güvenebileceği tek güç durumunda. Bu planlar, sadece Suriye'yle ilgili değil. ABD, Suriye'de bir sıçrama tahtası kurarak komşu ülkeler Türkiye, İran ve Irak'ı da etkilemeyi hedefliyor."