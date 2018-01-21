Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Suriye sınırında savaş uçakları bombalamaya başladı. Türk savaş jetleri, PYD hedeflerini bombalıyor. ÖSO birlikleri de Afrin'e doğru ilerliyor. Harekata ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığından ilk açıklama geldi.
Rusya, Moskova'nın Türkiye'nin harekât başlattığı Suriye'nin Afrin kentindeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bu konudaki haberleri endişeyle karşıladığını bildirdi.
İTİDAL ÇAĞRISI
Rusya Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Afrin'de başlattığı harekâta yönelik açıklamasında, karşı karşıya gelen taraflara karşılıklı itidal çağrısında bulundu.
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