Rusya'dan ABD'ye Venezuela uyarısı 'Destekleyeceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahale konusunda uyaran bir açıklama yayınladı ve "Stratejik ortağımızı desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve diğer ülkelerin Venezuela üzerindeki baskıyı arttırdıklarına dikkat çekildi.

"Moskova ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahale konusunda uyarıyor" denilen açıklamada bunun bir felaket senaryosu olacağı belirtildi.

Rusya'nın açıklamasında, "Venezuela bizim desteklediğimiz ve desteklemeye devam edeceğimiz bir stratejik ortağımızdır. Egemenliğini koruması ve içişlerine karışılmaması için Venezuela'yla birlikte olacağız" denildi.