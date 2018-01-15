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Rusya'dan ABD'ye terör ordusu tepkisi!

Rusya'dan ABD'ye terör ordusu tepkisi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin terör ordusu girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov "ABD Suriye'de rejim değişikliği isteyenlere yardım ediyor. Bu Suriye'yi böler" açıklamasında bulundu. Lavrov Türkiye'ye de mesaj verdi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 11:11 - Güncelleme: 15-01-2018 11:11

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İdlib kentinde gözlem noktaları kurması konusundaki çalışmalarını hızlandırmasını umduklarını söyledi. Türkiye, İran ve Rusya arasında varılan anlaşma uyarınca, Türk askerleri İdlib'de gözlemci statüsünde bulunuyor.

"Suriye'de ilerleme gördük" diyen Lavrov, şu andaysa Türkiye ve İran'la birlikte Suriyeli tarafları bir araya getirecek ulusal bir kongre için hazırlandıklarını anımsattı. Lavrov ayrıca, bu ulusal diyalog sürecinin Cenevre'deki barış sürecine de yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Lavrov, Suriye konusunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra ABD hakkında da konuştu. Lavrov, "ABD Suriye'de rejim değişikliği isteyenlere yardım ediyor" dedi.

ABD'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ: Lavrov, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" dedi.

Lavrov, Suriye'de ABD destekli isyancıların kontrolünde bir bölge yaratılmasının Suriye'nin bölünmesine neden olacağını ifade etti.

Türkiye'den ABD'ye sert tepki 'Ateşle oynuyor'

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2018 12:01 putin in yanlış siyaseti,rus seçmen üzerinde aksi tesir yapıyor.önündeki seçimler,putin için hiç de iyi sonuç vermeyeceği açıkça belli oluyor.putin,rusya daki başkanlık seçiminde soğuk bir duşa hazır olsun.

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