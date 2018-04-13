Rusya'dan ABD'ye misilleme: Nefes dahi alamayacaklar!

ABD'nin getirdiği yeni yaptırımlara yönelik Rus parlamenterler harekete geçti. Parlamenterler tarafından hazırlanan ve önümüzdeki hafta parlamentoya sunulacak misilleme niteliğindeki tasarı ile ABD'li şirketlerin Rusya'da nefes dahi almasına izin verilmesi istenmiyor.

Tasarıda, Amerikan yapımı yazılım, tarım ürünleri ve ilaç gibi başka kaynaklardan sağlanabilecek mallar ve tütün ile alkol ithalatının kısıtlanması önerildi. Tasarının kabul edilmesi halinde ithal edilen ABD mallarına kısıtlama getirilecek, yapılan işbirlikleri ve proje katılımları ise tamamen yasaklanacak.

İŞBİRLİKLERİ İÇİN DE ''YASAKLANSIN'' ÖNERİSİ

Rus parlamenterler, atom enerjisi, roket motorları ve uçak imalatı alanlarında ABD ile işbirliğinin yasaklanmasını önerdiklerini de belirttiler.

KABUL EDİLİRSE PROJELERE KATILMALARI DA YASAKLANACAK

Taslak ayrıca, Amerikan şirketlerinin Rusya'nın özelleştirme projelerine katılmaları yasaklamayı öneriyor.

MİSİLLEME NİTELİĞİNDE

Bu önlemler, Beyaz Saray'ın geçen hafta Moskova'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak etmesinden bu yana Rusya'ya getirdiği en sert yaptırımlara misilleme niteliğinde.

DESTEKLEYECEK Mİ?

Rus hükümeti, tasarıyı destekleyip desteklemediğini belirtmedi. Tasarının mevcut haliyle yasa haline gelip gelmeyeceği de belli değil.