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Rusya'dan ABD'ye kritik Suriye mesajı! Hazırız

Rusya'dan ABD'ye kritik Suriye mesajı! Hazırız

Rus ve ABD savunma bakanlıkları arasındaki temasların devam ettiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye konusunda Washington ile diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 10:00 - Güncelleme: 24-04-2018 10:00

Bogdanov, bugünkü basın brifinginde "Çatışmasızlıkla ilgili temaslar, genelde savunma bakanlıklarımız arasında devam ediyor. Biz elbette diyaloğa ve görüş alışverişine hazırız" dedi.

Diyalogda BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 ve 2401 sayılı kararlarında temel alınması gerektiğini vurgulayan Bogdanov, "Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü gibi çok önemli ilkeleri içeren bu kararların net bir şekilde hayata geçirilmesi için elbette ortak, herkesin onayladığı temele ihtiyaç var. Bu konuda işbirliğine hazırız" diye ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • anlaşmamalılar ! 24 Nisan 2018 10:04 zira anlaşmaları demek,felaketimiz demektir...

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