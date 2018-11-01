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Rusya'dan ABD'ye kritik hamle ! Burnunun dibine üs kuracak

Rusya'dan ABD'ye kritik hamle ! Burnunun dibine üs kuracak

Trump'ın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekilmek istemesinin ardından Rusya'dan kritik bir hamle geldi. ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halide Rusya Küba'da yeni bir askeri üs kurabileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 14:11 - Güncelleme: 01-11-2018 14:11

RUSYA Parlamentosu’ndaki Savunma Komitesi’nden General Vladimir Shamanov, ABD Başkanı Donald Trump’ın soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan  orta menzilli nükleer  kuvvetler anlaşmasından (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya’nın ciddi bir şekilde Küba’da askeri üs kurmayı düşündüğünü açıkladı.

VARLIĞIMIZI GÜÇLEMDİRMEK İÇİN...
Rus Interfax Haber Ajansı’na konuşan Shamanov, "Küba’daki askeri varlığımızı güçlendirmek için öncelikle Küba hükümetinin onayını almamız gerekir.  Neticede bu soru, askeri olmaktan çok siyasi bir sorudur. ABD’nin INF anlaşmasından çekilmesine karşılık alınacak tedbirleri konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

ABD DÜNYAYI FÜZE KRİZİNE SÜRÜKLÜYOR
Newsweek dergisinin aktardığına göre Rus senatör Alexe Pushkov Tass Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ABD’nin dünyayı bir diğer Küba füze krizine sürüklediğini söyledi.

PUTİN KÜBA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK
Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, 2 Kasım’da Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile Moskova'da bir araya gelecek.

AÇIKLAMA TRUMP'TAN GELMİŞTİ
ABD Başkanı Trump ekim ayında Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya dönük atılmış en önemli adımlardan biri olarak gösterilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamıştı.

'ÇOK TEHLİKELİ BİR ADIM'
Rusya ise karara sert tepki göstermiş  Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin 'çok tehlikeli bir adım olacağını' söylemişti.

INF Anlaşması Nedir?
Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında 1987 yılında imzalandı.

Anlaşma uyarınca, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya orta menzilli füzelerin yasaklanması öngörülüyor.

Denizden ateşlenen füzeler ise bu anlaşma kapsamında yer almıyor.

Bu anlaşma, Soğuk Savaş'ın son dönemlerinde iki süper gücün nükleer savaş tehdidini azaltmak amacıyla başlattığı üç bacaklı silahsızlanma sürecinin bir parçası.

Bu sürecin bir diğer bacağını START olarak bilinen stratejik silahların sınırlandırılmasıyla ilgili görüşmeler ve diğerini de uzay silahları konusundaki müzakereler oluşturuyor.

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