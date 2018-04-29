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Rusya'dan ABD'ye konsolosluk açıklaması

Rusya'dan ABD'ye konsolosluk açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ABD konsolosluklarında arama yapmayacağını söyledi. Zaharova, ABD'nin tersine böyle bir adımın ülkesine göre olmadığını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 22:26 - Güncelleme: 29-04-2018 22:26

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın ABD konsolosluklarında arama yapmayacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir televizyon programında Rusya’nın ABD’nin tersine ABD konsolosluklarında arama yapmayacağını söyledi. Bu tarz bir yaklaşımın Rusya’ya yakışmayacağını belirten Zaharova, “Bu bize göre değil” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkilerin Seattle’daki Rus konsolosluğunda, Rus diplomatların binayı boşalttıktan bir gün sonra yaptığı aramayı hatırlatan Zaharova, “Daha önce böyle bir şey görmedim” diyerek şaşkınlığını ifade etti. Rusya’nın bu tarz çirkin yaklaşımlarda bulunmayacağının altını çizen Zaharova, “Rus yetkililerin, ABD mülküne kiralanmış binalara bu şekilde girip arama yapacağını bekliyorsanız, hayır bu bize göre değil” şekline konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Nisan 2018 22:34 Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğine ilişkin iddialar üzerine "Umarım ki doğru değildir. Bu doğruysa büyük bir felakettir" dedi

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