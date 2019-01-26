Rusya'dan ABD'ye darbe suçlaması

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve müttefiklerini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı darbe yapmaya çalışmakla suçladı.



BM Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplandı. Nebenzia, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik adımını eleştirerek, Washington'un, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermesinin “darbe” olduğunu söyledi.

"DEVİRMEYİ AMAÇLAYAN"

Vassily Nebenzia, “Eğer uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit varsa, o da Venezuela'nın seçilmiş meşru Devlet Başkanı Maduro'yu devirmeyi amaçlayan ABD ve müttefiklerinin utanmaz ve agresif eylemleridir." dedi.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Çin ve geçici üyesi Güney Afrika'nın temsilcileri de ABD'yi eleştirerek, BMGK'nin bir ülkede rejim değişikliğine destek veren bir yer olmayacağını söyledi.

İngiltere, Fransa ve BMGK'nin geçici üyelerinden Almanya ve Belçika'nın temsilcileri ise Maduro'ya 8 gün içinde seçim çağrısı yapması, aksi halde Juan Guaido'yu tanıyacaklarını ifade etti.