  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkent’ten aileleri mutlu eden haber!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rusya’dan ABD’ye çok sert yanıt!

Rusya’dan ABD’ye çok sert yanıt!

ABD yönetimi, Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişleterek, Türkiye’ye S-400 füzeleri sevkıyatını gerçekleştirecek “Rosoboronexport” dâhil 38 şirket ve iş adamını kapsayan yeni yaptırım listesini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan ise bu açıklamaya çok sert tepki geldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-04-2018 23:26 - Güncelleme: 06-04-2018 23:26

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni yaptırım listesinin Putin rejimine Batı değerlerini daha fazla yıpratma imkânı vermemek için hazırlandığı belirtildi.

Listede Türkiye’yi de yakından ilgilendiren ve Rusya’nın yabancı ülkelere silah ticaretini gerçekleştiren “Rosoboronexport” şirketi de yer aldı. Diğer şirketler “Kuban Agroholding”, “B-Finans”, “EN+ Group”, “Renova”, “Gazprom Burenie”, En Pİ Vi Enginering”, “Ladoga Menagement”, otomobil ve askeri araç üreticisi “GAZ”, alüminyum üreticisi “Rusal”, “Bazoviy Element”, “EvroSibEnergo”, “Ruskiye maşini” ve “Rossiyskaya Finansovaya Kompaniya” olarak sıralandı. 7 Rus oligark (zengin iş adamı) da listede yer aldı.

"BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

ABD’nin açıkladığı yaptırımlara Rusya’dan çok sert yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Herhangi bir baskı Rusya’yı seçmiş olduğu yoldan vazgeçiremez. Bu tür adımlar ABD’nin istediği hedeflere ulaşamadığını gösteriyor ve Rus toplumunun birliğini güçlendiriyor. ABD, küresel bir hegemonya kurmaya çalışıyor. Washington kendi seçmenlerine ve kendi ekonomik çıkarlarına zarar veriyor. Zira, Rus şirketlerine bağlı binlerce iş kolu yaptırımlardan etkilenecek. Bize yaptırım dilinden konuşamazsınız. ABD’nin yaptırımlarını yanıtsız bırakmayacağız ve sert şekilde yanıt vereceğiz.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rusya’dan ABD’ye çok sert yanıt! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro