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Rusya'dan ABD'de çok sert Afrin açıklaması

Rusya'dan ABD'de çok sert Afrin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin terör odaklarına yönelik başlattığı Afrin operasyonunda, bölgedeki gerginliği ABD yönetiminin artırdığını açıkladı. Bakanlık, Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekti, ABD yönetimini uyardı.

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 21:48 - Güncelleme: 08-02-2018 21:48

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, rejim güçlerinin bulunmadığı Afrin'de gerilimin ABD tarafından tırmandırıldığını öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Doğu Guta ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'de rejim ve Rusya'nın hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duyduğunu açıkladı.

Rus Dışişleri, Afrin'deki duruma ilişkin bir açıklama yayınladı. Sputnik'te yer alan habere göre bakanlığın açıklamasında Afrin'deki gerilim için Washington yönetimi suçlanırken, verilen güvenceye rağmen Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunun ihlal edildiği ifade edildi.

'BM'NİN ENDİŞELERİNİ PAYLAŞIYORUZ'

BM'nin Afrin, Haseke, Rakka, İdlib ve Doğu Guta gibi bölgelerdeki insani duruma ilişkin açıklamasını ve insani yardım sevkiyatıyla yaralı ve hastaların tahliyesi için çatışmaların bir ay süreyle durdurulması yönündeki çağrısını da anımsatan bakanlık, Rusya'nın bu endişeleri paylaştığının altını çizdi.

ABD'DEN İDLİB VE GUTA AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'de rejim ve Rusya'nın hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, yazılı açıklamasında "ABD, İdlib, Doğu Guta ve Suriye'nin diğer bölgelerinde şiddetin artmasından, rejim ve Rusya hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duymaktadır." ifadesine yer verildi.

SALDIRILAR SONA ERMELİ

Son 48 saatte rejimin kimyasal silah kullandığına yönelik haberler aldıklarını belirten Sözcü Nauert, saldırıların sona ermesi gerektiğini kaydetti.

BM'nin, Doğu Guta'ya insani yardımların ulaşması için şiddet olaylarına ara verilmesi ve sağlık gerekçeleriyle 700 sivilin dışarı çıkarılması çağrısını desteklediklerini belirten Nauert, Rusya'nın Şam üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini bildirdi. Rus Dışişleri, Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ında çalışmalarının da bu doğrultuda olduğunu vurguladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Şubat 2018 22:09 ABD vietnam gibi muhatapolabileceği bir sıkıyönetim bulsa hemen bırakıp kaçar menbiçtede bişey yapabileceği yok zira iran arkasında fırsat kolluyor rusya son hamlesini yapmadı müttefiğini kaybeden abd ortadoğudan gitmek zorunda zira %85 abd karşıtlığını azımsamak tamamen intihar olur

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