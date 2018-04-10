Rusya'dan ABD ile askeri çatışma açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Mikhail Bogdanov'un açıklaması Rus TASS haber ajansında yer aldı. Peskov da, ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin gerçeklerle yüzleşmeyi reddettiğini iddia etti.



Rusya Dışişleri Bakanı Bogdanov, Suriye konusunda Rusya ve ABD'li yetkililer arasında "çalışma temasları" bulunduğunu belirtti. Bogdanov iki ülke arasında sağduyunun hakim olacağına inandığını da söyledi.

PESKOV'DAN KİMYASAL SALDIRI AÇIKLAMASI

Suriye'nin Duma kasabasındaki kimyasal saldırıyla ilgili bir açıklamada Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'nin Suriye'de düzenlendiği öne sürülen kimyasal saldırıya ilişkin gerçeklerle yüzleşmeyi reddettiğini söyledi.