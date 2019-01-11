  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rusya'dan 100 milyarlık dolar hamlesi

Rusya'dan 100 milyarlık dolar hamlesi

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin “dolarsızlaştırılması” için attığı ilk adım belli oldu. Merkez Bankası, 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve avroya çevirdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 10-01-2019 23:51 - Güncelleme: 11-01-2019 00:13

Rusya'dan ABD dolarına karşı hamle geldi, tarihin en düşük seviyesini gördü. Merkez Bankası'nın dolar rezervlerini yuan ve avroya çevirmesiyle birlikte doların Rusya'nın rezervlerindeki payı tarihin en düşük seviyesine geriledi. 

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Yabancı Para ve Altın Varlık Yönetimi Konusundaki Faaliyetlerin Değerlendirmesi" adlı raporda, ülkenin uluslararası rezervlerindeki pay dağılımı değerlendirildi.

Rusya’nın uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yılın ikinci çeyreğinde 2017’nin aynı dönemine kıyasla 24,4 puanlık düşüşle yüzde 21,9’a gerilerken, avronun payı 6,9 puanlık yükselişle yüzde 32’ye, yuan’ın payı 0,1 puanlık artışla yüzde 14,7’ye yükseltildi.

TARİHİN EN DÜŞÜĞÜ

Böylelikle toplam 100 milyar dolarlık rezerv avro ve yuan para birimlerine çevirilirken, doların Rusya'nın rezervlerindeki payı tarihin en düşük seviyesine geriledi.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol ve doğal gaz şirketlerinin ödemelerindeki doların payını azaltmaya yönelik planlarını yakında hükümete sunacaklarını bildirmişti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası ile birlikte ülke ekonomisinin “dolarsızlaştırılması” için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rusya'dan 100 milyarlık dolar hamlesi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2019 00:34 Butun devletler bunu yapsa Dolarin degeri 1 haftada 10 da 1 e iner ABd ekonomisi 2 haftada cokuse girer. Ne Israil dayanir ne Suudi..Dunya 1 yilda normale doner.

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro