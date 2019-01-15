Rusya'daki Ukrayna askerine ne olacak? Karar verildi

Geçtiğimi aylarda Kerç Boğazında Ukrayna askeri gemilerine el koyan ve askerlerini de rehin olan Rusya askerler hakkında kararını verdi.

Rus savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Moskova mahkemesi iki ülke arasında gerileme neden olan dört askerle ilgili kararını verdi. Ukraynalı dört askerin Mayıs 2019'a kadar tutuklu kalmasına hükmedildi.

RUSYA ATEŞ AÇTI İDDİASI

Rusya, kasım ayında Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne göre Rusya'nın alıkoyduğu askerlerin "rehin" olduklarını açıklamıştı. Kiev, Rusya'nın gemilere açtığı ateşte altı Ukraynalı askeri mürettebatın da yaralandığını duyurmuştu.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Gemilerden dört adet 30 mm top, dört adet AGS-17 otomatik bomba atar ve dört adet PKT makineli tüfek, DSHK 12.7 mm makineli tüfek, 13 AK-47 makineli tüfek, 6 tabanca, 30 mm kalibreli 765'den fazla yüksek patlayıcı fragmantasyon mermisi, VOG-17 bomba atar, RGD-5 tipi 40 el bombası, RG-42 tipi 48 el bombası, RGD 20 el bombası, çok sayıda mühimmat ve 15 süngü bıçak ele geçirilmişti.

Kerç Boğazı'nda 25 Kasımda Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşı gelmesinin ardından Ukrayna'nın 10 ilinde sıkıyönetim ilan edilmişti. Ukrayna, 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşı erkeklerin ülkeye girişini yasaklamıştı.