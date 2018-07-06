Rusya'daki kıtlığın korkunç fotoğraflar

Rusya’da Sovyetler dönemlerinde yaşanan kıtlığın ve insanların yaşadığı akıl almaz zorlukların çarpıcı fotoğrafları ortaya çıktı. Bu fotoğraflar, İngiliz basınına göre, açlığın insanlara neler yaptırabileceğinin kanıtları niteliğinde...
Rusya’da 1921-1922 yılları arasında yaşanan kıtlığın korkunç fotoğrafları, araştırmacılar tarafından ortaya çıkarıldı. Lenin dönemindeki iç savaştan dolayı yaşanan kıtlık, en çok köylerdeki insanları etkiledi. Köylüler ise açlıklarını bastıracak yasa dışı bir yol buldular.
1921-22 yıllarında yaşanan iç savaş ve yol açtığı kıtlıktan kaynaklı açlık tüm Rusya’yı sarmıştı ve 5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açmıştı.
Lenin, açlıktan etkilenen şehirlileri beslemek için köylülerin besinlerine el koydu. Sebep olarak da, köylülerin kendisine karşı ayaklanmayı düşündüğünü ve bunu onları zayıflatarak engelleyeceğini gösterdi.
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