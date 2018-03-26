Rusya'da yangın faciası! Onlarca ölü var

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan yangın faciasında açı bilanço... Dün öğle saatlerinde çıkan yangında en az 53 kişi hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi, ölenlerin en az 11'inin çocuk olduğunu duyurdu.

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo şehrinde bulunan “Zimnaya Vişnya” (Kış Vişnesi) adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 53 kişi hayatını kaybetti.

Dün öğle saatlerinde üç katlı AVM’nin son katında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi ancak binanın çatısı çöktü.

KURBANLARIN ÇOĞU YANGIN ESNASINDA SİNEMADAYDI

Yangının Winter Cherry isimli alışveriş merkezinin 4'ncü katında başladığı kurbanların çoğunun bu sırada sinemada bulunduğu belirtiliyor.

YANGINDAN KAÇMAK İÇİN CAMDAN KAÇTILAR

650'den fazla kurtarma görevlisinin müdahale ettiği yangınla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bazı kişilerin alevlerden kaçmak için camlardan atladığı görülüyor.

YANGIN 12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kömür sanayi ile bilinen Kemerovo kenti Moskova'nın 3,600 km doğusunda yer alıyor. Yangın ancak 12 saat sonra kontrol altına alınırken, yetkililer aralarında 11 çocuğun da bulunduğu en az 52 kişinin öldüğünü teyit etti. Yangından etkilenen 37 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.