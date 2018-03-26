Rusya'da yangın faciası! Çok sayıda ölü var...

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo şehrinde bulunan “Zimnaya Vişnya” (Kış Vişnesi) adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti. Dün öğle saatlerinde üç katlı AVM’nin son katında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi ancak binanın çatısı çöktü.

Yangının Winter Cherry isimli alışveriş merkezinin 4'ncü katında başladığı kurbanların çoğunun bu sırada sinemada bulunduğu belirtiliyor.

650'den fazla kurtarma görevlisinin müdahale ettiği yangınla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bazı kişilerin alevlerden kaçmak için camlardan atladığı görülüyor.

Kömür sanayi ile bilinen Kemerovo kenti Moskova'nın 3,600 km doğusunda yer alıyor. Yangın ancak 12 saat sonra kontrol altına alınırken, yetkililer aralarında 11 çocuğun da bulunduğu en az 52 kişinin öldüğünü teyit etti. Yangından etkilenen 37 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.