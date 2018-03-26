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Rusya'da yangın faciası: Çok sayıda ölü var!

Rusya'da yangın faciası: Çok sayıda ölü var!

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan yangın faciasında açı bilanço... Bugün öğle saatlerinde çıkan yangında en az 37 kişi hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi, ölenlerin en az 11'inin çocuk olduğunu duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 00:13 - Güncelleme: 26-03-2018 00:13

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo şehrinde bulunan Zimnaya Vişnya (Kış Vişnesi) adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde üç katlı AVM’nin son katında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi ancak binanın çatısı çöktü.

Yangın ancak 12 saat sonra kontrol altına alınırken, yetkililer aralarında 11 çocuğun da bulunduğu en az 37 kişinin öldüğünü teyit etti. Yangından etkilenen 37 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

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