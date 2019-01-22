Rusya'da uçak kaçırma olayı Afganistan'a götürmek istediler

Rusya’nın Surgut kentinden başkent Moskova’ya giden bir uçakta bulunan bir yolcunun uçağı Afganistan’a götürmek için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Acil durum üzerine uçak acil dönüş yaptı. SU1515 kodlu uçak Sibirya'ya iniş yaptı.

REN TV, 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel Ş. isimli silahlı kişinin güzergahın değiştirilmesini istediğini aktardı.

Uçağın iniş yapması ile korsan gözaltına alındı. Zanlının aşırı alkollü olduğunu öğrenildi.