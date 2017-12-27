Rusya'da süpermarkette patlama: 10 yaralı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde kalabalık bir süpermarkette meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle süpermarketin bulunduğu binada yaşayanlar tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.