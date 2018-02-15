Rusya'da şok iddia! Vladimir Putin hasta mı?

Putin hastalığı nedeniyle pazartesi günü Soçi’yi ziyaret etmedi, bugün de Moskova’da ‘Mentor 2018’ isimli foruma planlanan katılımı iptal edildi ve önümüzdeki hafta planlanan ziyaretlerinin de yapılmayacağı açıklandı.
Putin’in, kamuoyu önünde en son göründüğü ‘Rusya’nın Liderleri’ yarışmasında sık sık öksürmesi ve sesinin zor çıkması dikkat çekmişti.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise gazetecilerin sorusu üzerine Putin ciddi bir rahatsızlığı olmadığını vurguladı.
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