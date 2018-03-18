  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rusya'da seçimin galibi belli oldu! Vladimir Putin'den...

Rusya'da seçimin galibi belli oldu! Vladimir Putin'den...

Rusya'da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre Putin, seçimi açık farkla kazandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-03-2018 21:53 - Güncelleme: 18-03-2018 21:53

Rusya Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı son resmi olmayan sonuçlara göre, 65 yaşındaki Putin, sayılan oyların yüzde 71,97'sini aldı. 

Toplam sekiz adayın katıldığı seçimde, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin yüzde 15,9, Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy yüzde 6,95, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky yüzde 0,7, Büyüme Partisi lideri Boris Titov yüzde 0,5, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin yüzde 0,6, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin yüzde 0,6 ve Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak ise yüzde 1,3 oy oranına sahip oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre ise Putin’in toplam oyların yüzde 73,9'unu alması bekleniyor. Putin seçilmesi halinde, 4’üncü kez Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, seçim sistemlerine 15 farklı ülkeden binlerce siber saldırı yapıldığı belirtilerek, ABD, Ukrayna ve Yeni Zelanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerde Rusya’daki seçimlere yönelik 'provokatif' eylemlerin düzenlendiği iddia edildi.

Öte yandan, ülkenin farklı bölgelerindeki oy kullanma noktalarında görev yapan yetkililerin, sandıklara çok sayıda oy pusulası attıklarını gösteren görüntüler basında yer aldı.

Seçim Komisyonu, Putin’in en önemli rakiplerinden birisi olarak gösterilen, Rus muhalif aktivist ve 'Yolsuzlukla Mücadele Fonu' kurucusu Aleksey Navalnıy’nin, yolsuzluk suçlamaları ve 2014’te mahkum edilmesi nedeniyle seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını açıklamıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rusya'da seçimin galibi belli oldu! Vladimir Putin'den... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Mart 2018 22:29 Muhalifleri sindirerek dedem de seçilir. Yapın bakalım dürüst seçim de görelim ne kadar yiyor maça.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro