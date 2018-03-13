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Rusya'da özel olarak eğitildiler: Türkiye'ye geliyorlar!

Rusya'da özel olarak eğitildiler: Türkiye'ye geliyorlar!

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrencilerden 35'inin mezun olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 18:05 - Güncelleme: 13-03-2018 18:05

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, 6,5 yıllık eğitim programını tamamlayarak tez çalışmalarını başarıyla sunan 35 Türk öğrenci mezun oldu. Mezunlar, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) işe alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Necati Yamaç, Rusya'daki nükleer enerji eğitimine talebin yüksek olduğunu belirterek, "İlk Türk nükleer uzmanlarının dünyanın ilk nükleer güç santralinin yapıldığı şehirde eğitim görmelerinin sembolik bir anlamı var. Aldıkları bu eğitimin sonrasında genç uzmanlarımız, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında görev alacaklar. Öğrencilerimizin mezun olması, Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir aşamadır" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev de verilen eğitimin dünyadaki en iyi eğitim programlarından biri olduğunu ve nükleer enerji sektörünün pek çok ülkede dinamik şekilde gelişen alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

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