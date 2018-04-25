Rusya'da kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya'dan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran'dan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in 28 Nisan'da bir araya gelmesinin planlandığı iddia edildi.

CUMARTESİ MOSKOVA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak bir Rus ajansına demecinde, "Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye konulu yeni görüşmesinin cumartesi Moskova'da gerçekleşmesi planlanıyor" dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu yönde resmi bir açıklama yapılmış değil.