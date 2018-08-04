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Rusya'da helikopter kazası: 18 ölü

Rusya'da havalandıktan kısa bir süre sonra yere sert iniş yapan helikopter alev aldı. Kazada helikopterdeki 18 kişi hayatını kaybetti.

TASS Ajansının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktın kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı. 

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiyor.

BAŞKA BİR HELİKOPTERİN YÜKÜYLE ÇARPIŞTI: Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

PETROL POMPALAMA İSTASYONUNDA ÇALIŞANLAR VARMIŞ: Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı. Helikopterdeki işçilerin, 1 numaralı petrol pompalama istasyonundan (Vankor) vardiyalı çalışanlar olduğunu belirtti.

  • Dünya 04 Ağustos 2018 11:50
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