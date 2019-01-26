Rusya'da bulundu Hollywood'un uzaylılarına benzetildi!

Rusya'ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin Nazran kentindeki Gamurzievsky kazı bölgesinde 2017 yılından beri yürütülen çalışmalarda insan kemikleri, türlü evcil ve vahşi hayvan kalıntısı, birçok seramik, bakır eşya ve bronz ok bulundu. Ancak bu hafta bulunan ve 4 ya da 6. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen kadın iskeleti, diğerlerinden son derece farklıydı. Zira bu iskeletin kemikleri ve boynu son derece ilginç bir deformasyona uğramıştı.



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