Rusya'da bulunan antik kadın iskeleti, Hollywood'un uzaylılarına benzetildi

Rusya'ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin Nazran kentindeki Gamurzievsky kazı bölgesinde 2017 yılından beri yürütülen çalışmalarda insan kemikleri, türlü evcil ve vahşi hayvan kalıntısı, birçok seramik, bakır eşya ve bronz ok bulundu.Ancak bu hafta bulunan ve 4 ya da 6. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen kadın iskeleti, diğerlerinden son derece farklıydı. Zira bu iskeletin kemikleri ve boynu son derece ilginç bir deformasyona uğramıştı.

Bilimsel adıyla 'yapay kafatası hasarı' olarak bilinen bu kafa şekli değişiminden, günümüzde de birçok insanın mağdur olduğu biliniyor. Aynı zamanda bu hastalığın yarattığı sonuç, Hollywood'un yarattığı uzaylı tasviriyle de benzerlik gösteriyor.

Kazıyı yapan Yevgeni Krupnov Arkeoloji Merkezi'nden bir yetkili, "Tarih boyunca kafatası biçiminin kasten değiştirildiği birçok örneğe şahit olduk" dedi.

STATÜ VE AYRICALIK GÖSTERGESİ Bebeklik evresinde kullanılan yüzükler, kemiklerin uzamasına yol açabiliyor. Aynı şekilde erken yaşlardan itibaren bandajlanarak uzatılan parmaklar, toplumda sosyal statü ve ayrıcalıkların da bir sembolü.

Geçtiğimiz yıl Bulgaristan ve Romanya'da yapılan kazılarda arkeologlar, oldukça uzun kemiklere sahip 1500 yıllık kadın iskeletleri buldular. Yüksek rütbeli oldukları anlaşılan bu kadınların, anlaşma karşılığında evlendirildikleri tahmin ediliyor.

Peru'da İnka dönemi öncesi toplumundan yüksek rütbeli 38 kişinin iskeletleri incelendiğinde ise, kafataslarının ‘gözyaşı damlası' şeklinde olduğu görülmüştü. Araştırmalara göre bu kafatası şekli, itibar ve sosyal statünün bir sembolüydü.

  • Medya 26 Ocak 2019 20:45
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